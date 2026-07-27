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அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஆபத்தான முறையில் தேன் கூடு அழிப்பு

அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஆபத்தான முறையில் தேன் கூடு அழிப்பு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:53 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:53 PM

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மறைமலை நகர், ஜூலை 28-–

காட்டாங்கொளத்துார் ஒன்றியம், பரனுார் சுங்கச்சாவடி அருகில் வீட்டு வசதி வாரிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பு உள்ளது. இந்த குடியிருப்பின் சுவர்களில் மலை தேனீக்கள் தேன் கூடு கட்டியிருந்ததால், குடியிருப்பு மக்கள் அச்சமடைந்தனர்.

இந்நிலையில், குடியிருப்பு மக்கள் தேன் கூடை அகற்ற முடிவெடுத்தனர். அதன்படி, நே ற்று மாலை வடமாநில தொழிலாளர்கள் நான்கு பேர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஆபத்தான முறையில், தேன் கூடை அழிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். எந்தவித உபகரணங்கள் இன்றி, கயிறை மட்டும் உடலில் கட்டிக்கொண்டு வடமாநில இளைஞர் தேன் கூட்டினை அழித்தார்‌. நல் வாய்ப்பாக எந்த விபத்துமின்றி தப்பினர்.

இது குறித்து தீயணைப்பு வீரர்கள் கூறியதாவது:

அடுக்குமாடி குடியிருப்பு தளங்களில் தேன் கூடு அழிப்பு தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தால் நாங்கள் பாதுகாப்பான முறையில் அழிப்போம். இது போன்று புகை பயன்படுத்தி அழிப்பதால் தேனீக்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும்.

மேலும் தவறி விழுந்து உயிரிழிப்பு சம்பவங்களும் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன. எனவே பொது மக்கள் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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