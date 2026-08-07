ரூ.142 கோடியில் 719 வீடுகள் மேலக்கோட்டையூரில் கட்ட முடிவு
ரூ.142 கோடியில் 719 வீடுகள் மேலக்கோட்டையூரில் கட்ட முடிவு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM
செங்கல்பட்டு: மேலக்கோட்டையூரில், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம், 719 வீடுகள் கட்ட 142 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளது.
வண்டலுார் தாலுகாவில் ஆலப்பாக்கம், கொளப்பாக்கம், ரத்தினமங்கலம் ஆகிய பகுதியில், நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்து வீடுகள் கட்டியுள்ளனர். இந்த ஆக்கிரமிப்புக்களை அகற்றி, நீர்நிலைகளை பாதுகாக்க, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
இந்நிலையில், ஆக்கிரமித்து வீடு கட்டியவர்களுக்காக, மறுவாழ்வு திட்டத்தில் வீடுகள் கட்டித்தர, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் முடிவு செய்தது. இதற்காக, வண்டலுார் தாலுகாவில், மேலக்கோட்டையூரில் 6 ஏக்கர் அரசு நிலம் தேர்வு செய்து, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்திடம், வருவாய்த்துறை ஒப்படைத்தது.
இதை தொடர்ந்து, 719 வீடுகள் கட்டுவதற்கு, 142 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு டெண்டர் விடப்பட்டு, பணிகள் தொடங்கப்பட உள்ளது என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.