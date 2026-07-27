மதுராந்தகத்தில் வட்டார அளவிலான கால்பந்து போட்டி: அசத்திய மாணவர்கள்
மதுராந்தகத்தில் வட்டார அளவிலான கால்பந்து போட்டி: அசத்திய மாணவர்கள்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:22 PM
செய்யூர், ஜூலை 28--–
மதுராந்தகம் கல்வி வட்டார அளவில் நடந்த கால்பந்து போட்டியில் 15க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் கல்வி வட்டாரத்தில் பாரதியார் பிறந்தநாள் மற்றும் குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு, பள்ளி மாணவ – மாணவியருக்கு வட்டார அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இதன் ஒரு பகுதியாக நீர்பெயர் பகுதியில் உள்ள அருளப்பா மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கான கால்பந்து போட்டி நேற்று நடந்தது.
இதில், 15க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். இந்த போட்டிகள் அனைத்தும் நாக் அவுட் முறையில் நடந்தன.
14 வயது பிரிவு இறுதி போட்டியில் மதுராந்தகம் செயின்ட் ஜோசப் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியை வீழ்த்தி செய்யூர் செயின்ட் மேரிஸ் உயர்நிலைப் பள்ளி வெற்றி பெற்றது.
17வயது பிரிவுக்கான இறுதிப்போட்டியில் மதுராந்தகம் விவேகானந்தா மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியை வீழ்த்தி, மதுராந்தகம் செயின்ட் ஜோசப் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி வெற்றி பெ ற்றது.
19வயது பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் பவுஞ்சூர் செயின்ட் ஜோசப் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியை வீழ்த்தி, மதுராந்தகம் ஹிந்து மேல்நிலை பள்ளி வெற்றி பெற்றது.
இந்த போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள், மாவட்ட அளவில் நடக்கும் போட்டிகளில் பங்கேற்க உள்ளனர்.