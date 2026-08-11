7 ஆண்டாக பயனுக்கு வராத குடிநீர் வழங்கும் இயந்திரம்
7 ஆண்டாக பயனுக்கு வராத குடிநீர் வழங்கும் இயந்திரம்
ADDED : ஜூலை 23, 2026 03:53 PM
அச்சிறுபாக்கம்: தண்டரை புதுச்சேரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் இயந்திரம், ஏழு ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டிற்கு வராமல் வீணாகி வருவதாக, அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தி தெரிவிக்கின்றனர்.
அச்சிறுபாக்கம் ஒன்றியத்தில் தண்டரை புதுச்சேரி ஊராட்சி உள்ளது. இங்குள்ள ஊராட்சி அலுவலகம் அருகே, வேடந்தாங்கல் செல்லும் சாலையோரம், ஏழு ஆண்டுகளுக்-கு முன் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் இயந்திரம் அமைக்கப்பட்டது.
தண்டரை புதுச்சேரி, தண்டலம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்களும் பயன்பெறும் வகையில், இந்த குடிநீர் வழங்கும் இயந்திரம் அமைக்கப்பட்டது. இதில், 5 ரூபாய் நாணயம் போட்டு, 20 லிட்டர் குடிநீர் பிடித்து கொள்ளலாம். ஆனால், பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படாமல், செடி, கொடிகள் வளர்ந்து, ஏழு ஆண்டுகளாக பயன்பாடின்றி வீணாகி வருகிறது.
எனவே, ஊராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் அச்சிறுபாக்கம் ஊரக வளர்ச்சி துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் இயந்திரத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டுமென, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.