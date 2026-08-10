மின்சாரம் பாய்ந்து விவசாயி பலி

ADDED : ஆக 09, 2026 06:31 PM
கூவத்துார், ஆக 10–
கடலுார் கிராமத்தில் வயல்வெளியில் அறுந்து கிடந்த மின்ஒயர் மீது நடந்து சென்ற விவசாயி, மின்சாரம் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
கூவத்துார் அடுத்த கடலுார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் நாகராஜன் 53; விவசாயி. இவர் நேற்று அதிகாலை தன் நிலத்தில் பயிரிட்டுள்ள நெற்பயிர்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச வயல்வெளிக்கு நடந்து சென்றார்.
அப்போது ஜெயலட்சுமி என்பவருக்கு சொந்தமான நிலத்தில் மின்கம்பிகள் அறுந்து கிடந்தன. இதை கவனிக்காத நாகராஜன், மின்கம்பியில் கால்வைத்ததும், மின்சாரம் பாய்ந்து துாக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
கூவத்துார் போலீசார் இறந்தவரின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துமனைக்கு அனுப்பி,
வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
அதேபோல் செய்யூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பராமரிப்பின்றி மின்கம்பிகள் சேதமடைந்து அறுந்து விழுந்து கிடப்பதால் உயிரிழப்பு சேதம் ஏற்படுகிறது.இதுகுறித்து மின்வாரிய அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்து வரும் நிலையில், அதிகாரிகளின் மெத்தன போக்கால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.