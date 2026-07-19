லாரி மோதி விவசாயி பலி பொது மக்கள் சாலை மறியல்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:11 PM
கூடுவாஞ்சேரி, ஜூலை 20–
கூடுவாஞ்சேரி அருகே லாரி மோதி விவசாயி பலியானதை கண்டித்து பொது மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டடதால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த குமிழி ஊராட்சி, அஸ்தினாபுரம், படவட்டம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் ஓசூரான், 69; விவசாயி.
இவர்நேற்று முன்தினம் இரவு அஸ்தினாபுரம் உயர்நிலை பள்ளி அருகே சாலையைக் கடக்க முயன்றார். அப்போது, கூடுவாஞ்சேரியில் இருந்து கொட்டமேடு நோக்கிச் சென்ற அடையாளம் தெரியாத லாரி, அவர் மீது மோதி விட்டு நிற்காமல் சென்றது. இதில், பலத்த காயமடைந்த ஓசூரான் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். இதையடுத்து, அஸ்தினாபுரத்தை சேர்ந்த 50க்கும் மேற்பட்டோர் திரண்டு, சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்து வந்த காயார் போலீசார், ஓசுரான் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
பின் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை தொடர்ந்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.
விபத்து குறித்து பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
கூடுவாஞ்சேரி – -கொட்டமேடு சாலையில் அதிக எண்ணிக்கையில் வாகனங்கள் செல்கின்றன. இங்கு அரசு உயர்நிலை பள்ளி உள்ளது. காலை, மாலை நேரங்களில் மாணவர்கள், பெற்றோர், பொதுமக்கள் சாலையை கடக்க முடியவில்லை. வேகத்தடையும் இல்லை.
மின்விளக்கு இல்லாததால் இரவு நேரம் இப்பகுதி இருளில் மூழ்கியுள்ளது. போலீசாரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுவதில்லை.
இப்பகுதியில் ஏற்பட்ட விபத்துகளில் இவரோடு சேர்த்து மூன்று பேர் பலியாகியுள்ளனர். எனவே போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.