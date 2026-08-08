ஓடை புறம்போக்கு நில ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற விவசாயி அதிகாரியிடம் மனு
ஓடை புறம்போக்கு நில ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற விவசாயி அதிகாரியிடம் மனு
ADDED : ஆக 07, 2026 03:43 PM
செங்கல்பட்டு, ஆக. 8–
வேங்கைவாசல் கிராமத்தில் தனிநபர் ஆக்கிரமித்துள்ள ஓடை புறம்போக்கு நிலத்தை மீட்க கோரி,
மாவட்ட வருவாய் அலுவலரிடம் விவசாயி, நேற்று மனு அளித்துள்ளார்.
வேங்கைவாசல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி பிரகாஷ், அளித்த மனு பின்வருமாறு:
தாம்பரம் அடுத்த, வேங்கைவாசல் கிராமத்தில், விவசாய நிலங்களில், நெற்பயிற் சாகுபடி செய்து வருகிறோம். இங்குள்ள, ஓடை புறம்போக்கு நிலம் வழியாக, தங்கள் விளை நிலங்களுக்கு விவசாயிகள் சென்று வருகின்றனர். மழைகாலங்களில், ஓடை வழியாக, ஏரிக்கு தண்ணீர் சென்று வருகிறது.
இந்நிலையில், சென்னை மேடவாக்கத்தை சேர்ந்த கண்ணபிரான் என்பவர், அரசுக்கு சொந்தமான ஓடை புறம்போக்கு நிலத்தில், 16 சென்ட் நிலத்தை ஆக்கிரமித்து சுற்றுச்சுவர் அமைத்துள்ளார்.
இதனால், ஏரிக்கு மழைநீர் செல்வது தடைப்பட்டு, விவசாய நிலங்களில் தேங்கி, நெற்பயிர்கள் முழுதும் பாதிக்கப்படுகின்றன.
மேலும், ஓடையை கடந்து விளை நிலங்களுக்கு விவசாயிகள் செல்ல முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, தனிநபர் ஆக்கிரமித்துள்ள ஓடை புறம்போக்கு நிலத்தை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.