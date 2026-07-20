வரும் 23ல் விவசாயிகள் நலன்காக்கும் நாள் கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM
செங்கல்பட்டு, ஜூலை 21–
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள வருவாய் கோட்டங்களில், விவசாயிகள் நலன்காக்கும் நாள் கூட்டம் வரும் 23ம் தேதி நடத்தப்படும் என கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
கலெக்டர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
செங்கல்பட்டு வருவாய் கோட்டத்தில், விவசாயிகள் நலன்காக்கும் நாள் கூட்டம், கோட்டாட்சியர் பாலாஜி தலைமையில், வரும் 23ம் தேதி, காலை 10:30 மணிக்கு, நடக்கிறது. அதேபோல் மதுராந்தகம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில், கோட்டாட்சியர் நரேந்திரன் தலைமையில், மதியம் 2:30 மணிக்கு நடக்கிறது.
தாம்பரம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில், கோட்டாட்சியர் முரளி தலைமையில், இன்று காலை 10:30 மணிக்கு நடக்கிறது. இந்தக் கூட்டத்தில், விவசாயிகள் பங்கேற்று தங்கள் கோரிக்கைகளை மனுக்களாக அளித்து பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.