மேம்பாலத்தில் குப்பை கழிவுகள் பாலாற்றில் சுகாதார சீர்கேடு
மேம்பாலத்தில் குப்பை கழிவுகள் பாலாற்றில் சுகாதார சீர்கேடு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:20 PM
செங்கல்பட்டு, ஜூலை 14-–
செங்கல்பட்டு அடுத்த ஒரக்காட்பேட்டை மேம்பாலத்தின் முகப்பு பகுதியில் குப்பை கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
செங்கல்பட்டு அடுத்த திம்மாவரம் பழத்தோட்டம் பகுதியில் பாலாற்று நடுவே திம்மாவரம் பழத்தோட்டம் –- ஒரக்காட்பேட்டை செல்லும் மேம்பாலம் 2017ம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது.
இந்த மேம்பாலம் வழியாக ஒரக்காட்பேட்டை, மாம்பாக்கம், சாலவாக்கம், காவாந்தண்டலம் உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் நகர பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
மேலும், காஞ்சிபுரம் –- செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தை இணைக்கும் பாலமாக இது உள்ளது.
இந்த மேம்பாலத்தின் முகப்பு பகுதி மற்றும் பாலாற்றில் திம்மாவரம், ஆத்தூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து இறைச்சி கழிவுகள் அதிகளவில் கொட்டப்படுகின்றன. இதனால், துர்நாற்றம் வீசி பாலாற்றில் நிலத்தடி நீர் பாதிப்படையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக இரு மாதங்களுக்கு முன் ஒரக்காட்பேட்டை பகுதி மக்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்தனர். இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. தொடர்ந்து அதே இடத்தில் குப்பை கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு, வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். எனவே மேம்பால முகப்பு பகுதியில் குப்பை கழிவுகள் கொட்டுவதை தடுக்க
துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.