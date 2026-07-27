இள்ளலுார் சந்திப்பு சாலை பணி கிடப்பில் போலீஸ் அனுமதிக்காக காத்திருப்பு

இள்ளலுார் சந்திப்பு சாலை பணி கிடப்பில் போலீஸ் அனுமதிக்காக காத்திருப்பு
இள்ளலுார் சந்திப்பு சாலை பணி கிடப்பில் போலீஸ் அனுமதிக்காக காத்திருப்பு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:52 PM
திருப்போரூர், ஜூலை 28–-
ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில் திருப்போரூர் – இள்ளலுார் சந்திப்பு சாலை பணிக்கு 14.31 லட்சம் ரூபாய் நித ஒதுக்கி பணி ஆணை வழங்கிய நிலையில், பல்வேறு காரணங்களால் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், ஓ.எம்.ஆர்., சாலையில் திருப்போரூர் – இள்ளலூர் சந்திப்பு சாலை உள்ளது. இந்த சாலை வழியாக காட்டூர், அம்மாபேட்டை, நெல்லிக்குப்பம், கூடுவாஞ்சேரி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கிராம மக்கள்சென்று வருகின்றனர்.
மேற்கண்ட சாலையில் கடந்த 2022ம் ஆண்டு, பாதாள சாக்கடை பணிக்காக, ஏற்கனவே இருந்த பேவர் பிளாக் சாலை அகற்றப்பட்டன. பின், பணி முடிந்து அமைக்கப்பட்ட தார் சாலை பெயர்ந்து குண்டும் குழியுமாக மாறியது.
அவ்வப்போது நெடுஞ்சாலை மற்றும் பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் ‘பேட்ச் ஒர்க்’ எனும் ஒட்டு சாலை பணி நடந்தும், மீண்டும்
சாலை சேதமடைந்தது.
அதன் பின், 2023ம் ஆண்டு திருப்போரூர் – இள்ளலுார் சாலை சந்திப்பில், ஏற்கனவே இருந்தபடி பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்கப்பட்டது. தற்போது பேவர் பிளாக் சாலையும் சேதமைடைந்தது.
அதை தொடர்ந்து கடந்த 2025 ம் டிச., மாதம் அதேபோல், மேற்கண்ட சாலை வழியாக, அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் பயணிப்பதாக இருந்ததால், தார் சாலை அமைக்கப்பட்டது. தற்போது இந்த சாலையும் சேதமடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால், அவ்வழியே வரும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
போக்குவரத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த சாலை, தண்ணீர் டேங்கர் லாரிகளால் சேதமடைந்துள்ளதாக வாகன ஓட்டிகள்
தெரிவிக்கின்றனர்.
திருப்போரூர் – இள்ளலுார் சாலை வழியாக வெண்பேடு, காயார் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் 200க்கும் மேற்பட்ட விவசாய கிணறுகள் உள்ளன. இந்த விவசாய கிணற்றிலிருந்து தினசரி 200க்கும் மேற்பட்ட டேங்கர் லாரிகள் மூலம் தண்ணீர் உறிஞ்சப்படுகிறது.
டேங்கர் லாரிகள் மூலம் உறிஞ்சப்படும் தண்ணீர் தினமும் திருப்போரூர் – -இள்ளலூர் சாலை வழியாக பல பகுதிகளுக்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது. சாலையில் திரும்பி செல்லும்போது தண்ணீர் சிந்தியபடி செல்கிறது. இதனால், சாலை அடிக்கடி தொடர்ந்து சேதமடைகிறது.
இதற்கு நிரந்தர தீர்வாக, மேற்கண்ட சந்திப்பு சாலையில் தரமான கான்கிரீட் சாலை அமைக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
இதையடுத்து, நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில், இந்தாண்டு பிப்., மாதம் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க 14.31 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது.
ஆனால், அப்போது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்ததால், பணியை மேற்கொள்ளாமல் நிறுத்திவைக்கப்பட்டன. பின், தேர்தல் முடிவடைந்து மூன்று மாதங்களாகியும் பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன. பணி தொடங்குவதற்கு முன், திருப்போரூர் – இள்ளலுார் சாலை சந்திப்பு மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால், அவ்வழியே வரும் வாகனங்கள் மாற்று பாதையில் திருப்பி விடப்படுகின்றன.
இதற்காக, கடந்த ஜூன் 6ம் தேதி, போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்த காவல்துறையிடமும், ஜூன் 12ம் தேதி போக்குவரத்துத் துறை மண்டல மேலாளருக்கும் நெடுஞ்சாலை துறையினர் அனுமதி கடிதம் வழங்கியுள்ளனர். பல்வேறு காரணங்களால் சாலைப்பணி தொடங்கப்படாமல் இருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
புதிய சாலை அமைக்க தயாராக இருக்கிறோம். அதற்கு முன்னதாக சாலையை தடுத்து மாற்று வழி ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். போக்குவரத்து ஒருங்கிணைப்பு கிடைப்பதற்காக காவல்துறையிடம் சாலை மூடலுக்கான அனுமதி கேட்டுள்ளோம். அனுமதி கிடைத்தவுடன், கான்கிரீட் சாலை அமைக்கும் பணி உடனடியாக தொடங்கப்பட்டு, நிறைவு செய்யப்படும். டேங்கர் லாரிகளால் சாலை சேதமைடைகிறது. டேங்கர் லாரி செல்வதற்கு தடை விதித்து மாற்று வழியில் விட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.