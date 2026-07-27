மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் செங்கையில் அமைகிறது
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் செங்கையில் அமைகிறது
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:22 PM
செங்கல்பட்டு, ஜூலை 28–
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 22 ஒருங்கிணைந்த சேவை மையங்கள் அமைக்கப்படும் என கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்ட அறிக்கை:
தமிழ்நாடு உரிமைகள் திட்டம் மூலம், மாநிலம் முழுதும் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மறுவாழ்வு சேவைகளும், அரசு நலத்திட்ட உதவிகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த சேவைகள் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் வகையில், ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம்
செயல்பட உள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், வருவாய் கோட்ட அளவில் மூன்று ஒருங்கிணைந்த சேவை மையங்கள், வட்டார அளவில் 18 மையங்களும், மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் அமைக்கப்படுகிறது. இந்த மையங்கள் மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தரமான மறுவாழ்வு சேவைகள் இலவசமாக வழங்கப்படும். மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்கே சென்று, அவர்களுக்கு தேவையான மறுவாழ்வு சேவைகள் கிடைக்க களப்பணியாளர்கள் மூலம் வழிகாட்டி வருகின்றனர்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.