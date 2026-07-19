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கொளத்துார் குப்பை கிடங்கால் பாழடைந்து வீணாகும் ஏரி நீர்

கொளத்துார் குப்பை கிடங்கால் பாழடைந்து வீணாகும் ஏரி நீர்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM

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சிங்கபெருமாள் கோவில், ஜூலை 20-–

கொளத்துார் கிராமத்தில் உள்ள குப்பை கிடங்கில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீரால், அதை சுற்றியுள்ள நான்கு ஊராட்சி பொது கிணறுகள் பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

தாம்பரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து தினமும் 520 டன் குப்பை சேகரிக்கப்படுகின்றன.

இந்த குப்பை அனைத்தும் ‘டாரஸ்’ லாரிகளில் ஏற்றி வரப்பட்டு, கொளத்துார் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட சிங்கபெருமாள் கோவில் -– - -ஸ்ரீபெரும்புதுார் சாலையோரம் 44 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள அரசு நிலத்தில் கொட்டப்பட்டு வருகிறது.

தவிர புறநகரில் இருந்தும் சேகரமாகும் குப்பையும் இங்கு கொட்டப்பட்டு வருகின்றன. இந்த குப்பை கிடங்கில் மழைகாலத்தில் வெளியேறும் கழிவுநீர் அதை சுற்றியுள்ள கொளத்துார், ஆப்பூர், திருக்கச்சூர் வனப்பகுதி மற்றும் நீர்நிலைகளில் நேரடியாக கலக்கிறது. இதனால், கொளத்தூர் கிராமத்தில் உள்ள 100 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள ஏரி மற்றும் நான்கு ஊராட்சி பொது கிணறுகளில் கழிவுநீர் கலந்து மாசடைந்துள்ளது.

இந்நிலையில், தூய்மை பாரத திட்டத்தின் கீழ், 35.99 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் குப்பை பயோமைனிங் செய்யும் பணிகள் வேகமாக

நடந்து வருகின்றன. இருப்பினும் குப்பை கிடங்கில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரால் கொளத்துார் பகுதி மக்கள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர். தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:

கொளத்துார் கிராமத்தில் பொது மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக அமைக்கப்பட்ட ஏரி மற்றும் சிவன் கோவில் அருகில் பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வந்த பொது கிணறுகள் தற்போது பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது. பாசி படிந்தும், கருப்பு நிறமாகவும் தண்ணீர் மாறியுள்ளது.

இதனால் மூங்கில் ஏரி அருகே 15 லட்சம் ரூபாயில் புதிதாக திறந்தவெளி கிணறு அமைக்கப்பட்டுளளது. இந்த குப்பை கழிவால் கொளத்துார் கிராமம் முழுதும் நிலத்தடி நீர் பாழடைந்து வருகிறது.

ஒரு லோடுக்கு 1,000 ரூபாய் பணம் வசூலித்துக் கொண்டு அனைத்து வித குப்பையையும் கொட்டி வருகின்றனர்.

எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் இங்கு குப்பை கொண்டு வரும் லாரிகளை முறையாக கண்காணிக்க வேண்டும்.

தொழிற்சாலை மற்றும் தனியார் குப்பை வருவதை தடுத்து சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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