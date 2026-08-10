/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ மாமல்லை கோவில்களில் உண்டியலை உடைத்து கொள்ளை
ADDED : ஆக 09, 2026 06:31 PM
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மாமல்லபுரம்: மாமல்லபுரம் கோவில்களில், உண்டியல் உடைக்கப்பட்டு பணம் கொள்ளைபோனது. மாமல்லபுரம் ஐந்து ரதங்கள் வீதி பகுதியில், செல்வவிநாயகர் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் நேற்று முன்தினம் மாலை பூஜை முடிந்து நடை சாத்தப்பட்டது. பின் மறுநாள் காலை பூசாரி கோவிலை திறக்க வந்தபோது, கோவில் உண்டியலை உடைத்து மர்ம நபர் பணத்தை திருடி சென்றது தெரியவந்தது. மாமல்லபுரம் போலீசார் கோவிலில் இருந்த ‘சிசிடிவி’ கேமராக்களை ஆய்வு செய்தனர்.
அதில், ஹெல்மெட் அணிந்த வாலிபர், உண்டியல் பணத்தை திருடியது தெ ரியவந்தது. அதேபோல் மாமல்லபுரம், கங்கையம்மன் கோவிலிலும் உண்டியல் உடைத்து பணம் திருடு போயுள்ளது.
இதுகுறித்தும் மாமல்லபுரம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.