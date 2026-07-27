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மது போதையில் தகராறு நண்பரை தாக்கியவர் கைது

மது போதையில் தகராறு நண்பரை தாக்கியவர் கைது

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:22 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:22 PM

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ஊரப்பாக்கம், ஜூலை, 28-–

ஊரப்பாக்கத்தில் மது அருந்தும்போது ஏற்பட்ட தகராறில், நண்பர்கள் இருவர் மோதலில், நண்பரை கல்லால் தாக்கிய நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.

வண்டலுார் அடுத்த ஊரப்பாக்கம், நேதாஜி நகரை சேர்ந்தவர் வேதகிரி, 54. இவரது நண்பர் வாசு, 47. இருவரும் நேற்று முன்தினம் மாலை நேதாஜி நகர் இரண்டாவது தெருவில் சாலையோரம் அமர்ந்து மது அருந்தினர். மது போதையில் இருவரும் அரசியல், சினிமா குறித்து பேசியபோது அவர்களுக்குள் கருத்து முரண் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால், ஒருவரை ஒருவர் தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி, பின் மோதிக் கொண்டனர். இதனால் ஆத்திரமடைந்த வேதகிரி, கீழே கல்லை எடுத்து, வாசுவின் தலையில் தாக்கியுள்ளார். இதில் பலத்த காயமடைந்த வாசுவை அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு பொத்தேரியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். பின், அவர் மேல் சிகிச்சைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.

தகவலறிந்து வந்த ஊரப்பாக்கம் போலீசார், வேதகிரியை கைது செய்து, செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நேற்று சிறையில் அடைத்தனர்.

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