மின்தடைக்கு புகாரளிக்க மொபைல் எண் அறிவிப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 06:31 PM
செங்கல்பட்டு, ஆக. 10–
செங்கல்பட்டு மின் கோட்டங்களில், மின்தடை ஏற்பட்டால் உதவி பொறியாளர்களிடம் பொதுமக்கள் புகார் அளிக்கலாம்
என மாவட்ட மின்வாரிய அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, செங்கல்பட்டு மின்வாரிய அலுவலகம் வெளியிட்ட அறிக்கை:
செங்கல்பட்டு மின்வாரிய கோட்டத்தில், மேட்டுத்தெரு, நத்தம், ஜே.சி.கே., நகர், வேதாசலம் நகர், அண்ணாநகர், அனுமந்தபுத்தேரி உள்ளிட்ட பகுதிகள் உள்ளன.
இப்பகுதிகளில் குடியிருப்புகள், அரசு மருத்துவமனை, தனியார் மருத்துவமனைகள், அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் வணிக ரீதியான பல்வேறு கடைகள் உள்ளன.
சிங்கபெருமாள்கோவில், பாலுார், ஆத்துார், வில்லியம்பாக்கம், திம்மாவரம், கொளத்துார், ரெட்டிபாளையம், மேலமையூர், சக்திநகர், சாந்திநகர், தர்மாபுரம், வல்லம், ஆலப்பாக்கம், திருமணி, பொன்விளைந்தகளத்துார், மலையடி வேண்பாக்கம், ஒழலுார் மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில், குடியிப்புகள், வணிக கடைகள் உள்ளன.
இப்பகுதிகளில், மின் தடைகள் ஏற்பட்டால், உதவி பொறியாளர்களின் மொபைல் எண்களுக்கு பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவிக்கலாம்.
புகாரளித்த பின் மின் வினியோக பிரச்னைகள் சீரமைக்கப்படும்.
நுகர்வோர் புகார் அளிக்க உதவி பொறியாளர்கள் மொபைல் எண்கள்; செங்கல்பட்டு நகரம் 9445850004, 9445850005,
அண்ணாநகர் 9445850006, பாலுார் 9787735776, ஆத்துார் 9445850017 மற்றும் உதவி பொறியாளர் ஊரகம் 9445850015, நென்மேலி 9445850016, ஊரகம் 9445850015 – 9445850018 ஆகிய எண்களை தொடர்பு கொண்டு தகவல் தெரிவிக்கலாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.