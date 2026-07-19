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கார் கதவை தட்டி மொபைல் போன் திருட்டு

கார் கதவை தட்டி மொபைல் போன் திருட்டு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM

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மறைமலை நகர், ஜூலை 20-–

பொத்தேரியில் கார் கதவை தட்டி மொபைல் போன் திருடி சென்ற நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

மறைமலை நகர் அடுத்த பொத்தேரியை சேர்ந்தவர் கொளஞ்சிநாதன், 40. இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு பொத்தேரி எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை., அருகில் சாலையோரம் தன் காரை நிறுத்தி விட்டு உறங்கியுள்ளார். அப்போது, அவ்வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மர்ம நபர், காரின் கதவை தட்டியுள்ளார். பின், கொளஞ்சிநாதனின் கவனத்தை திசை திருப்பி, அவரது ‘ஒப்போ’ மொபைல் போனை மர்ம நபர் பறித்து தப்பிச் சென்றார். இது குறித்து மறைமலை நகர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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