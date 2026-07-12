/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ காயலான் கடையில் தீ வாகன ஓட்டிகள் அவதி
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:01 PM
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திருப்போரூர் ஜூலை 12–
திருப்போரூர் அருகே காயலான் கடை குப்பை கழிவில் திடீரென தீப்பிடித்து ஏற்பட்ட புகை மூட்டத்தால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டனர்.
திருப்போரூர் அடுத்த காலவாக்கம் ஆறு வழி சாலையை ஒட்டி காயலான் கடை உள்ளது. இங்கு நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவில் குப்பை கழிவில் திடீரென தீ பிடித்தது. தீயை அணைக்காததால், நேற்று காலை வரை தீ மளமளவென பரவி அருகில் உள்ள பனைமரங்களிலும் பற்றியது. இதனால், அப்பகுதி முழுதும் புகை மூட்டம் பரவி,
ஆறுவழிச்சாலையில் சென்ற வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டனர். தகவலறிந்து வந்த திருப்போரூர் தீயணைப்பு துறையினர் ஒரு மணி நே ரம் போராடி தீயை அணைத்தனர்.