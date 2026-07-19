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கல்குவாரி வாகனங்களால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி

கல்குவாரி வாகனங்களால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM

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திருக்கழுக்குன்றம், ஜூலை 20–

கல்குவாரிகளில் இருந்து ஜல்லிக்கற்கள் ஏற்றி செல்லும் லாரிகளால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.

திருக்கழுக்குன்றம் நடுக்கரை ஊராட்சியில், கல்குவாரி செயல்படுகிறது. இங்கு அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட லாரிகள், டிராக்டர்களில் எம்.சாண்ட் மற்றும் ஜல்லிக்கற்கள் ஆகியவை ஏற்றி செல்லப்படுகின்றன. குவாரிகளில் இருந்து செல்லும் லாரிகள் தார்பாய் போட்டு மூடாமல் ஜல்லிக்கற்களை ஏற்றி செல்கின்றன. இதனால், ஜல்லிக்கற்கள் சாலைகளில் சிதறி கிடப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. மணல் துகள்கள் காற்றில் பறந்து வாகன ஓட்டிகளின் கண்களை பதம் பார்க்கின்றன.

இதனால், வீராணம் சிக்னல் பகுதியில் இருந்து, செங்கல்பட்டு, மாமல்லபுரம், திருக்கழுக்குன்றம், கல்பாக்கம், வாயலுார் போன்ற பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்லும் மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். சாலையில் சிதறும் ஜல்லிக்கற்களால், வாகனங்கள் சறுக்கி, அவ்வப்போது சிறு சிறு விபத்துகளும் ஏற்படுகிறது. எனவே, திருக்கழுக்குன்றம் பகுதிகளில் கல்குவாரி லாரிகளுக்கு போக்குவரத்து போலீசார் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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