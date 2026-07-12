குறுகலான சாலையை விரிவுப்படுத்த வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தல்
குறுகலான சாலையை விரிவுப்படுத்த வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:11 PM
செய்யூர், ஜூலை 13-–
கடப்பாக்கம் – ஆலம்பரை குப்பம் பகுதிக்கு செல்லும் சாலை குறுகலாக உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கின்றனர்.
இடைக்கழிநாடு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட கடப்பாக்கத்தில் இருந்து ஆலம்பரை குப்பத்திற்கு செல்லும் சாலை 3 கி.மீ., துாரம் கொண்டது. இது நெடுஞ்சாலைத்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளது. இந்த பிரதான சாலையை கடப்பாக்கம்குப்பம், முருக்கங்காடு, ஆலம்பரை தண்டுமாரியம்மன் குப்பம், பூமிகுப்பம் உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் பிரதான சாலையாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
மேலும் கடப்பாக்கத்தில் உள்ள கடற்கரை மற்றும் ஆலம்பரைக் கோட்டையை சுற்றி பார்க்க ஏராளமான சுற்றுலா பயணியர் இந்த சாலை வழியாக வந்து செல்கின்றனர். இந்த சாலை குறுகலாக இருப்பதால், அவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். எதிர் எதிரே வரும் வாகனங்கள் ஒதுங்க இடமின்றி காலை மற்றும் மாலை நேரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதனால், விபத்துகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே குறுகலான சாலையை விரிவுப்படுத்த துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.