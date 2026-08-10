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பெண்களை கடித்த வெறிநாயை பிடித்த நகராட்சி ஊழியர்கள்

பெண்களை கடித்த வெறிநாயை பிடித்த நகராட்சி ஊழியர்கள்

UPDATED : ஆக 09, 2026 09:38 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 08:02 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 09:38 PM ADDED : ஆக 09, 2026 08:02 PM

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மறைமலை நகர்:திருக்கச்சூரில் சிறுமி உட்பட மூன்று பெண்களை துரத்தி கடித்த வெறிநாயை நகராட்சி ஊழியர்கள் பிடித்தனர்.

மறைமலை நகர் நகராட்சி 19வது வார்டு மலைக்கோவில் தெருவில் 500க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இந்த பகுதியில் கடந்த 3 நாட்களாக வெறி பிடித்த தெருநாய் ஒன்று சுற்றி திரிந்தது.

இந்நிலையில், தெருவில் விளையாடிய சிறுமி உட்பட மூன்று பெண்களை இரு நாட்களுக்கு முன் துரத்தி கடித்தது. இதில் படுகாயமடைந்த மூவரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினர். இந்த வெறிநாயை பிடிக்க வேண்டும் என மறைமலை நகர் நகராட்சியிடம் புகார் அளித்தனர்.

இதையடுத்து மலைக்கோவில் தெருவில் சுற்றித் திரிந்த வெறிநாயை, நகராட்சி ஊழியர்கள் நேற்று வலை வைத்து பிடித்தனர். பிடிபட்ட நாயை தனி கூண்டில் வைத்து கால்நடை மருத்துவர்கள் மூலம் சிகிச்சை அளித்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.

வெறி நாய் பிடிபட்டதால் திருக்கச்சூர் பகுதி மக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர்.

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