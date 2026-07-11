செய்தி மட்டும் 2.5 டன் குட்கா பொருட்கள் செங்கையில் அழிப்பு
செய்தி மட்டும் 2.5 டன் குட்கா பொருட்கள் செங்கையில் அழிப்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:31 PM
செங்கல்பட்டு, ஜூலை 12-–
செங்கல்பட்டு மாவட்ட காவல் நிலையங்களில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 40 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான குட்கா புகையிலை பொருட்கள் பள்ளம் தோண்டி அழிக்கப்பட்டன.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட காவல்துறை கட்டுப்பாட்டில் செங்கல்பட்டு, திருப்போரூர், மாமல்லபுரம், மதுராந்தகம் உள்ளிட்ட 20 காவல் நிலையங்கள் உள்ளன.
இந்த காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள கடைகள் மற்றும் குடோன்களில் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட புகையிலை மற்றும் குட்கா பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செ ய்திருந்தனர்.
கடந்த 2025ம் ஆண்டு 80 வழக்குகளில் போலீசார் பறிமுதல் செய்த குட்கா பொருட்களை அழிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து, பழவேலி கிராமத்தில் உள்ள காலி இடத்தில் 80 வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 2.5 டன் குட்கா பொருட்கள், செங்கல்பட்டு டி.எஸ்.பி., ராஜா தலைமையில் நேற்று பள்ளம் தோண்டி அழிக்கப்பட்டன.
இதன் மதிப்பு 40 லட்ச ரூபாய் என போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.