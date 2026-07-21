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செய்தி மட்டும் கூடுவாஞ்சேரியில் ஐம்பெரும் விழா

செய்தி மட்டும் கூடுவாஞ்சேரியில் ஐம்பெரும் விழா

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:02 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:02 PM

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கூடுவாஞ்சேரி, ஜூலை 22-–

கூடுவாஞ்சேரியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில், காமராஜர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நேற்று நடந்த ஐம்பெரும் விழாவில், உயர் கல்வி துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பங்கேற்று, மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் நந்திவரம் –- கூடுவாஞ்சேரி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட அருள்நகர் நீலன் பள்ளியில், மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் காமராஜரின் 124வது பிறந்த நாள் விழாவையொட்டி நேற்று ஐம்பெரும் விழா நடந்தது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற அமைச்சர் விஸ்வநாதன், 10 மற்றும் பிளஸ் – 2 பொது தேர்வில் முதலிடம் பிடித்த மாணவ – மாணவியருக்கு உதவித் தொகை வழங்கி பாராட்டினார். விழாவில் மாணவர்களின் கலை மற்றும் தற்காப்பு கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது.

இந்நிகழ்வில், நீலன் கல்வி அறக்கட்டளை தலைவர் அசோகன், செங்கல்பட்டு த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., தியாகராஜன், பள்ளி முதல்வர் ஸ்ரீதேவி உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்றனர்.

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