தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ செய்தி மட்டும் மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் 518 மனுக்கள் ஏற்பு

செய்தி மட்டும் மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் 518 மனுக்கள் ஏற்பு

செய்தி மட்டும் மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் 518 மனுக்கள் ஏற்பு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

செங்கல்பட்டு, ஜூலை 28﻿–

செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வளாகத்தில் நடந்த மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில், பொது மக்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய 518 மனுக்கள் நேற்று ஏற்கப்பட்டன.

செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வளாகத்தில், மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் கலெக்டர் வீரப்பன் தலைமையில் நேற்று, நடந்தது. இந்த முகாமில், பங்கே ற்ற பொதுமக்களிடம் இருந்து பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய 518 மனுக்கள் வரப்பெற்றன.

இந்த மனுக்கள் மீது, சம்மந்தப்பட்ட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க, கலெக்டர் வீரப்பன் உத்தரவிட்டார்.

இதில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் கணேஷ்குமார், ஊரக வளர்ச்சி திட்ட இயக்குநர் ஸ்ருதி உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us