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செய்தி மட்டும் மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் 518 மனுக்கள் ஏற்பு
செய்தி மட்டும் மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் 518 மனுக்கள் ஏற்பு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
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செங்கல்பட்டு, ஜூலை 28–
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வளாகத்தில் நடந்த மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில், பொது மக்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய 518 மனுக்கள் நேற்று ஏற்கப்பட்டன.
செங்கல்பட்டு கலெக்டர் வளாகத்தில், மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் கலெக்டர் வீரப்பன் தலைமையில் நேற்று, நடந்தது. இந்த முகாமில், பங்கே ற்ற பொதுமக்களிடம் இருந்து பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய 518 மனுக்கள் வரப்பெற்றன.
இந்த மனுக்கள் மீது, சம்மந்தப்பட்ட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க, கலெக்டர் வீரப்பன் உத்தரவிட்டார்.
இதில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் கணேஷ்குமார், ஊரக வளர்ச்சி திட்ட இயக்குநர் ஸ்ருதி உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.