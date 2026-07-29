செங்கையில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற நோட்டீஸ் வியாபாரிகளின் மெத்தனத்தால் பாதிப்பு

செங்கையில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற நோட்டீஸ் வியாபாரிகளின் மெத்தனத்தால் பாதிப்பு
செங்கையில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற நோட்டீஸ் வியாபாரிகளின் மெத்தனத்தால் பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM
செங்கல்பட்டு, ஜூலை 30–
செங்கல்பட்டு நகராட்சி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால்வாயை ஆக்கிரமித்து கடைகள் வைத்துள்ளதால், கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதனால், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற கடை உரிமையாளர்களுக்கு, நகராட்சி ஆணையர் நோட்டீஸ் வழங்கி உள்ளார்.
செங்கல்பட்டு நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வேதாசலம் நகரில், வங்கிகள், தலைமை தபால் நிலையம் மற்றும் வணிகம் சார்ந்த 100க்கும் மேற்பட்ட கடை கள் உள்ளன.
அதேபோல் ராஜாஜி தெரு, அண்ணாநகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில், வணிக ரீதியான கடைகள் ஏராளமாக உள்ளன. செங்கல்பட்டு நகரில் 15க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் உள்ளன.
இந்த பள்ளிகளில், செங்கல்பட்டு நகரை சுற்றியுள்ள கிராமங்களைச் சேர்ந்த 15,000த்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ – மாணவியர் பயின்று வருகின்றனர்.
நகரில், வேதாசலம் நகர், ராஜாஜி தெரு, அண்ணாசாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்ட மழைநீர் வடிகால்வாயை ஆக்கிரமித்து வியாபாரிகள் சிலர் கடைகள் வைத்துள்ளனர். இதனால், சாலைகள் குறுகி போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக உள்ளது.
நகராட்சி பகுதியில், தனியார் மருத்துவமனைகள், கடைகள், வங்கிகள் உள்ளிட்டவற்றிற்கு பார்க்கிங் வசதி இல்லை. இதனால், கடைகளுக்கு பொருட்கள் வாங்க வரும் வாடிக்கையாளர்கள், சாலையை ஆக்கிரமித்து தங்கள் வாகனங்களை நிறுத்தி விட்டு செ ல்கின்றனர். இதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும்போது, சாலையில் நடந்து செல்லும், பள்ளி மாணவ – மாணவியர், பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இப்பிரச்னைக்கு தீர்வாக, ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அகற்ற வேண்டும் என நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக, நம் நாளிதழில் செய்தி வெளியிடப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து நகராட்சி ஆணையர் சேம் கிங்ஸ்டன் கடை உரிமையாளர்களுக்கு இம்மாதம் 8ம் தேதி நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார்.
நகராட்சி ஆணையர் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
வேதாசலம் நகரில், அழகேசன் சாலையை கடைகாரர்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளதை, ஏழு நாட்களுக்குள் அகற்ற வேண்டும்.
ஆக்கிரமிப்பை அகற்றாவிட்டால், 50,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து, நகராட்சி மூலம் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும். எனவே, பள்ளி மாணவர்கள், பொதுமக்கள் நலன்கருதி, வேதாசலம் நகர் மட்டும் இன்றி, நகரில் அனைத்து பகுதிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
பாலியல் சீண்டல் நகராட்சி ஆணையர் நோட்டீஸ் அனுப்பி 10 நாட்களை கடந்தும் இன்னும் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படவில்லை. கடை வியாபாரிகள் மெத்தனமாக செயல்படுகின்றனர். ஆக்கிரமிப்பால் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டால் மாற்றம் வரும். மாவட்ட தலைநகரில், நகராட்சி அமைந்துள்ளதால், தினமும் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வந்து செல்கின்றனர். சாலை ஆக்கிரமிப்புகளால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதை பயன்படுத்தி மர்ம கும்பல் நகை, பணங்களை திருடி செ ல்கிறது. பெண்களிடம் பாலியல் சீண்டல் சம்பவங்கள் அதிகமாக நடந்து வருகிறது. சாலையில் வாகனங்கள் நிறுத்த தடை விதித்து எச்சரிக்கை பலகைகள் வைக்க வேண்டும். ஆர். தணிகாசலம் சமூக ஆர்வலர் செங்கல்பட்டு.