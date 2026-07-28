சட்ட விரோத இணைப்புகள் துண்டிப்பு: எச்சரித்த அதிகாரிகள்
சட்ட விரோத இணைப்புகள் துண்டிப்பு: எச்சரித்த அதிகாரிகள்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:52 PM
மதுராந்தகம், ஜூலை 29–
மதுராந்தகம் அருகே வையாவூர் பகுதியில், சட்ட விரோதமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த குடிநீர் இணைப்புகள் துண்டிப்புக்கப்பட்டன. வையாவூர் - – கள்ளபிரான்புரம் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தில், பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் வழங்கும் பணிகள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அதன்படி, வையாவூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில், தனி நபர்கள் சிலர் சட்டவிரோதமாக குடிநீர் இணைப்பு எடுத்து வந்துள்ளனர். இதுகுறித்து, செங்கல்பட்டு மாவட்ட கலெக்டர் வீரப்பனிடம் புகார் வரப்பெற்றது.
கலெக்டர் வீரப்பன் அறிவுறுத்தலின்படி, வையாவூர் - – கள்ளபிரான்புரம் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தில், 10க்கும் மேற்பட்ட இடத்தில், சட்டவிரோதமாக எடுக்கப்பட்ட குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் கண்டறியப்பட்டன.
அதை தொடர்ந்து, குடிநீர் வடிகால் வாரியம் செங்கல்பட்டு நிர்வாக பொறியாளர் மற்றும் மதுராந்தகம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஆகியோர் முன்னிலையில், நேற்று சட்டவிரோத குடிநீர் குழாய் இணைப்பு நீக்கப்பட்டது.
இதை மீறி இணைப்பு எடுப்போர் மீது அபராதம் மற்றும் சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர்.