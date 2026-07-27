ஹார்டுவேர்ஸ் கடையில் கைவரிசை ஒருவர் கைது; இருவருக்கு வலை
ஹார்டுவேர்ஸ் கடையில் கைவரிசை ஒருவர் கைது; இருவருக்கு வலை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM
செய்யூர், ஜூலை 28-–
கோட்டைக்காடு பகுதியில் உள்ள ஹார்டுவேர்ஸ் கடையில் மின்சாதன பொருட்களை திருடிய வாலிபர் சிக்கினார். மேலும், தலமைறைவான இருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
செய்யூர் பகுதியில் போலீசார் நேற்று முன்தினம் இரவு வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, எல்லையம்மன் கோவில் பகுதியில் இருந்து இருசக்கர வாகனத்தில் மூவரை மடக்கியபோது, பின்புறத்தில் அமர்ந்து இருந்த இருவர் தப்பியோடினர்.
வாகனத்தை ஓட்டி வந்தவரிடம், மின்சாதன பொருட்கள் இருப்பது தெரிந்தது.
விசாரணையில், சித்தாமூர் அடுத்த சிறுக்கரணை கிராமத்தை சேர்ந்த வெற்றி, 30 என்பதும், தன் கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து சூணாம்பேடு காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட கோட்டைக்காடு பகுதியில் செயல்படும் ஹார்டுவேர்ஸ் கடையில் மின்சாதன பொருட்களை திருடி வந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து செய்யூர் போலீசார், திருட்டில் ஈடுபட்ட வெற்றி என்பவரை சூணாம்பேடு போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். பின் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி செங்கல்பட்டு சிறையில் அடைத்தனர். மேலும் தப்பியோடிய இருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.