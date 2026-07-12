திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலின் துணை கோவில்களில் பாலாலயம்

திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலின் துணை கோவில்களில் பாலாலயம்
திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலின் துணை கோவில்களில் பாலாலயம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:31 PM
திருப்போரூர், ஜூலை 13–
திருப்போரூர் கந்தசுவாமி கோவிலின் துணை கோவில்களில் நேற்று, பாலாலயம் விமரிசையாக நடந்தது.
திருப்போரூரில் புகழ்பெற்ற கந்தசுவாமி கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலுக்கு சொந்தமாக, 600 ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட விவசாய நிலங்களும், புதுச்சேரி, மறைமலை நகர், சென்னை திருவல்லிக்கேணி உட்பட பல இடங்களில் வீட்டு மனைகள், கட்டடங்களும் உள்ளன. ஆண்டுக்கு 6 கோடி ரூபாய் வரை வருமானம் ஈட்டப்படுகிறது.
இக்கோவிலில் கடந்த 2014ம் ஆண்டு குடமுழுக்கு விழா நடத்தப்பட்டது. தற்போது 12 ஆண்டுகள் நிறைவடையும் நிலையில், குடமுழுக்கு விழா நடத்த கோவில் நிர்வாகம் முடிவெடுத்துள்ளது. அதன்படி, கந்தசுவாமி கந்தசுவாமி கோவிலின் துணைக்கோவில்களான வேம்படி விநாயகர் கோவில், வேண்டவராசி அம்மன், முள்ளச்சி அம்மன் கோவில்களில் நே ற்று பாலாலயம் நடத்தப்பட்டன. கோவில் முன்பு யாகசாலை அமைக்கப்பட்டு காலை 7:30 மணி முதல், சிறப்பு அபிஷேகம் ஆராதனை நடந்தது. இதில், கந்தசுவாமி கோவில் செயல் அலுவலர் மாதவன், ஆய்வாளர் பாஸ்கரன், மேலாளர் வெற்றிவேல், முருகன், உபயதாரர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.