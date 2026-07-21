ஆத்துார் ரயில்வே கேட் நிரந்தரமாக மூட எதிர்ப்பு தெரிவித்து மக்கள் சாலை மறியல்
ஆத்துார் ரயில்வே கேட் நிரந்தரமாக மூட எதிர்ப்பு தெரிவித்து மக்கள் சாலை மறியல்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:05 PM
செங்கல்பட்டு, ஜூலை 22–-
ஆத்துார் – வடபாதி ரயில்வே கேட்ட நிரந்தரமாக மூடப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியிலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
செங்கல்பட்டு -– அரக்கோணம் ரயில்வே தடத்தில் ஆத்துார் -– வடபாதி பகுதியில் ரயில்வே கேட் உள்ளது. இந்த ரயில்வே கேட்டினை கடந்து வடபாதி, அம்பேத்கர் நகர், உள்ளிட்ட பகுதி மக்கள் தங்கள் குடியிருப்புகளுக்கு சென்று வருகின்றனர். அதே பகுதியில் ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாய பணியும் நடந்து வருகிறது. இப்பகுதி மக்களின் பிரதான சாலையாகவும் இது உள்ளது. இந்நிலையில்,
அரக்கோணம் –- செங்கல்பட்டு ரயில்வே பணிகளுக்காக, இந்த ரயில்வே கேட் நிரந்தரமாக மூடப்படுவதாக நான்கு மாதங்களுக்கு முன் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்தது. அப்போது ஆத்துார் மற்றும் வடபாதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். இதனால், தற்காலிகமாக அப்பணி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.
அதை தொடர்ந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இப்பகுதியில் சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணி நடந்து வருவதால், ஆத்துார் ரயில்வே கேட் நிரந்தரமாக மூடப்பட உள்ளது. இப்பணி முடியும் வரை ஆத்துார் பகுதி மக்கள் அருகில் உள்ள மற்றொரு சுரங்கப்பாதையை பயன்படுத்தும் படி ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியது. இதுதொடர்பாக அறிவிப்பு பலகையும் வைக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து நேற்று முன்தினம் இரவு ஆத்துார் – வடபாதி ரயில்வே கேட் நிரந்தரமாக மூடப்பட்டு போக்குவரத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அந்த பகுதியில் பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் சுரங்கப்பாதை அமைப்பதற்காக, நேற்று காலை சாலையில் பள்ளம் தோண்டும் பணி நடந்தது.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த ஆத்துார் பகுதி மக்கள், 100க்கும் மேற்பட்டோர் ரயில்வே கேட் அருகில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்து வந்த செங்கல்பட்டு ரயில்வே போலீசார் மற்றும் செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பே ச்சுவார்த்தை எட்டப்படாத நிலை யில், ஆத்துார் பேருந்து நிறுத்தத்தில் போராட முயன்ற 11 பேரை போலீசார் குண்டுக்கட்டாக துாக்கி போலீஸ் வேனில் ஏற்றினர். கைதானவர்கள் திம்மாவரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டனர்.
இதுகுறித்து ஆத்துார் மக்கள் கூறியதாவது:
ஆத்துார் – வடபாதி ரயில்வே கேட் உள்ள பகுதி அருகே ஏரி மற்றும் நீர் வரத்து கால்வாய் உள்ளது. குறிப்பாக பருவ மழைகாலத்தில் புதிதாக அமைக்கப்படும் சுரங்கப்பாதை தண்ணீரில் மூழ்கும் அபாயம் உள்ளது. இதனால், பொது மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகுவார்கள். மேலும், ரயில்வே நிர்வாகம் பயன்படுத்த அறிவுறுத்தும் சுரங்கப்பாதை மிகவும் குறுகலாக உள்ளது. இதில், விவசாய இடுபொருட்களை ஏற்றிச்செல்லும் வாகனங்கள், அறுவடை இயந்திரங்கள், ஆம்புலன்ஸ், உள்ளிட்ட வாகனங்கள் செல்ல முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, இங்கு சுரங்கப்பாதை திட்டத்தை கைவிட்டு, மேம்பாலம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
காஞ்சிபுரம் ரயில்வே மண்டல பொறியாளர்கள் கூறியதாவது:
கிராம மக்களிடம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. அதன் பின்னரே பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. ஆத்துாரில் தொடங்கப்பட்டுள்ள சுரங்கப்பாதை பணி விரை ந்து முடிக்கும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.