வார சந்தை அமைக்க மக்கள் எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM
செய்யூர், ஜூலை 20-–
சித்தாமூர் பகுதியில் வார சந்தை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொது மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சித்தாமூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளான சரவம்பாக்கம், பொலம்பாக்கம், காட்டுதேவாத்துார் உள்ளிட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் 20,000த்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர்.
சித்தாமூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளான மதுராந்தகத்தில் திங்கட்கிழமையும், செய்யூரில் வியாழக்கிழமையும், பவுஞ்சூரில் புதன்கிழமையும், கூவத்துாரில் சனிக்கிழமை ஆகிய நாட்களில் வார சந்தை நடந்து வருகிறது.
சந்தை நடக்கும் பகுதியின் சுற்று வட்டாரங்களில் வசிக்கும் விவசாயிகள், தங்கள் நிலத்தில் விளைந்த காய்கறிகள் உள்ளிட்டவற்றை விற்பனை செய்கின்றனர்.
மேலும் வியாபாரிகள் கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில் இருந்து மொத்த விலைக்கு காய்கறிகளை வாங்கி வந்து, சந்தையில் சில்லறை விலைக்கு விற்பனை செய்து வருகின்றனர். இதை அப்பகுதி மக்கள் குறைந்த விலையில் வாங்கி பயன்பெறுகின்றனர்.
சித்தாமூர் பகுதியில் கிராம சந்தை இல்லாததால், விவசாயிகள் விளைவிக்கும் காய்கறிகளை விற்பனை செய்ய சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் பொதுமக்களின் நலன் கருதி சித்தாமூர் பகுதியில் வார சந்தை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்கின்றனர்.