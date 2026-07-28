3 மாதங்களாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு தச்சூர் பகுதி மக்கள் சாலை மறியல்
3 மாதங்களாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு தச்சூர் பகுதி மக்கள் சாலை மறியல்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:52 PM
செய்யூர், ஜூலை 29--–
தச்சூர் கிராமத்தில் மூன்று மாதங்களாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால், அப்பகுதி மக்கள் நேற்று சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
மதுராந்தகம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட குன்னத்துார் ஊராட்சியில் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இந்த ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் நான்கு குடிநீர் கிணறுகள் உள்ளன. இதன் மூலம் குன்னத்துார் பகுதி மக்களுக்கு குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது.
கோடை காலமான ஏப்ரல், மே மாதங்களில் கிணறு வற்றியதால்,போதிய அளவு குடிநீர் வினியோகம் செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட தச்சூர் கிராம மக்களுக்கு கடந்த மூன்று மாதங்களாக இரு நாட்களுக்கு ஒரு முறை மட்டும் குழாய்களில் தண்ணீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது. கிணறு முழுதும் வற்றியதால், கடந்த ஆறு நாட்களாக தண்ணீர் வினியோகம் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் மக்கள் குடிநீர் இன்றி கடும் அவதிப்பட்டு வந்தனர்.
இதுகுறித்து ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் தகவல் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
இதனால், ஆத்திரமடைந்த தச்சூர் பகுதி மக்கள் நேற்று காலை செய்யூர் – படாளம் மாநில நெடுஞ்சாலையில் காலி குடங்களுடன் 80க்கும் மேற்பட்டோர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
பின் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ஊரக வளர்ச்சி அதிகாரிகள் மற்றும் அணைக்கட்டு போலீசார் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் சமாதான பேச்சு நடத்தினர். குடிநீர் பிரச்னைக்கு விரைந்து தீர்வு காணப்படும் என உறுதி அளித்ததை அடுத்து அப்பகுதி மக்கள் கலைந்து சென்றனர். இதனால், ஒரு மணி நேரம் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.