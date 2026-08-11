பொத்தேரியில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க மக்கள் எதிர்ப்பு
பொத்தேரியில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க மக்கள் எதிர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:53 PM
மறைமலைநகர்: பொத்தேரி அடுக்குமாடி குடியிருப்பு பகுதியில், ஓ.எஸ்.ஆர்., நிலத்தில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அப்பகுதி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மறைமலைநகர் நகராட்சியில் உள்ள 21 வார்டுகளில், ஆறு வார்டுகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் உள்ளது. மீதமுள்ள 15 வார்டுகளில், 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணி நடைபெற்று வருகிறது.
பொத்தேரி அடுக்குமாடி குடியிருப்பு அருகே, பாதாள சாக்கடை திட்டத்திற்கு கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நேற்று கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தில் இறங்கி, 100க்கும் மேற்பட்டோர் போராட்டம் நடத்தினர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
ஓ.எஸ்.ஆர்., நிலத்தில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க கூடாது என, நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்தோம். மேலும், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டு தடை உத்தரவு பெறப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், பணி நடைபெறுவதால், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.