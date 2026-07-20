அரசு பள்ளியை சீரமைக்க மக்கள் வேண்டுகோள்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:20 AM
பவுஞ்சூர், ஜூலை 2-0–
வடக்கு வாயலுாரில் சேதமடைந்துள்ள, அரசு தொடக்கப் பள்ளியை சீரமைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
பவுஞ்சூர் அருகே வடக்கு வயலுார் ஊராட்சியில் அரசு உயர்நிலை பள்ளி உள்ளது. இந்த பள்ளி வளாகத்திற்குள் ஊராட்சி தொடக்கப் பள்ளியும் செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பள்ளியில் ஒன்று முதல் 5ம் வகுப்பு வரை 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவ – மாணவியர் பயின்று வருகின்றனர். தரைமட்டத்தில் உள்ள இரண்டு கட்டடத்தில் வகுப்பறைகள் மற்றும் ஆசியர்களுக்கான ஓய்வு அறைகளும் உள்ளன.
இதில், மூன்று மற்றும் நான்காம் வகுப்பு மாணவர்கள் பயிலும் வகுப்பறை சிதிலமடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளன.
இதனால், மாணவர்களின் பாதுகாப்பும் கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
எனவே, மாணவர்களின் நலன்கருதி சேதமடைந்த பகுதியை சீரமைக்க வேண்டும் என, மாணவர்களின் பெற்றோர் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.