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பிரதமர் பயிர் காப்பீடு விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

பிரதமர் பயிர் காப்பீடு விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:21 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:21 PM

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செங்கல்பட்டு, ஜூலை 29﻿–

பிரதமர் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் சேர செங்கல்பட்டு மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு கலெக்டர் வீரப்பனர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

கலெக்டர் வீரப்பன் வெளியிட்ட அறிக்கை:

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், பிரதான் மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ், 2026﻿–27 ம் ஆண்டு, காரிப் பருவ பயிர்களை, அக்ரிகல்சர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆப் இந்தியா காப்பீட்டு நிறுவனத்தால் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில், வருவாய் கிராம அளவில் குறுவை நெற்பயிருக்கு பிரிமியம் தொகையாக ஏக்கருக்கு 734 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும்.

நெற்பயிர்களை காப்பீடு செய்ய, தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மற்றும் கடன் பெறாத விவசாயிகள் இ﻿– சேவை மையங்களில் வரும் 31ம் தேதிக்குள், காப்பீடு செய்யதுகொள்ளலாம்.

இதற்காக, சிட்டா, அடங்கல், விதைப்பு சான்று, வங்கி கணக்கு புத்தகம் மற்றும் ஆதார் அட்டை நகல் ஆகியவற்றை இணைத்து, பிரிமியம் தொகையை செலுத்தி பதிவு செய்ய வேண்டும். கூடுதல் விபரங்களுக்கு www.pmfby.gov.in என்ற இணையதளத்தில்

தெரிந்துகொள்ளலாம்.

இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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