அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் போலீசார் தேடுதல் வேட்டை
அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் போலீசார் தேடுதல் வேட்டை
UPDATED : ஆக 09, 2026 08:57 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM
மறைமலை நகர்:பொத்தேரி பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் போலீசார் போதை பொருள் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனரக கட்டுப்பாட்டில் பொத்தேரி பகுதி உள்ளது.
இங்குள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வெளிமாநிலம் மற்றும் மாவட்டத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து தங்கி தனியார் எஸ். ஆர். எம்., பல்கலையில் பயில்கின்றனர்.
இங்கு வசிப்போரை குறி வைத்து கஞ்சா உள்ளிட்ட போதை பொருட்கள் விற்பனை செய்வதாக போலீசாருக்கு தொடர் புகார்கள் வந்தன.
தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனரக துணை ஆணையர் கார்த்திகேயன் உத்தரவின் படி, மூன்று உதவி ஆணையர் தலைமையில், நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பொத்தேரி பகுதியில் நேற்று சோதனை நடத்தினர்.
அப்போர்டு வேல்யூ, வி.ஜி.என்., ஐஸ்வர்யா அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் ஆறு பிரிவுகளாக பிரிந்து போலீசார் சோதனை நடத்தினர். காலை 6:00 முதல் 9:00 மணி வரை இந்த சோதனை நடந்தது.
இதில், போதை பொருட்கள் ஏதும் பிடிபடவில்லை; போதை பொருளை உபயோகிக்க பயன்படுத்தும் சில பொருட்கள் மட்டும் பிடி பட்டதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த திடீர் சோதனையால் குடியிருப்பு மக்கள் பீதியடைந்தனர்.