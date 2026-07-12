ஆம்புலன்ஸ் மோதி ரயில்வே ஊழியர் பலி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:14 PM
மறைமலைநகர், ஜூலை 12–-
காட்டாங்கொளத்துார் அருகே ஆம்புலன்ஸ் மோதிய விபத்தில் ரயில்வே ஊழியர் உயிரிழந்தார்.
மறைமலை நகர் அருகே கொடிகாத்த குமரன் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சனாஉல்லா, 52; ரயில்வே ஊழியர்.
இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு மறைமலை நகர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து, தன் ‘ஹோண்டா ஆக்டிவா’ ஸ்கூட்டரில் ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் வீட்டிற்கு சென்றார். காட்டாங்கொளத்துார் சாலை சந்திப்பு சாலையை கடக்க முயன்றார். அப்போது,
செங்கல்பட்டில் இருந்து தாம்பரம் நோக்கி சென்ற த.மு.மு.க., கட்சியின் ஆம்புலன்ஸ் ஸ்கூட்டர் மீது மோதி துாக்கி வீசப்பட்டது.
இந்த விபத்தில், சாலையை கடக்க நின்ற காட்டாங்கொளத்துாரை சேர்ந்த நந்திதா, அவரது மகன் தயாளன்,17 ஆகியோர் சிறு காயத்துடன் தப்பினர். பலத்த காயமடைந்த சனாஉல்லாவை அங்கிருந்தோர் மீட்டு பொத்தேரி எஸ்.ஆர்.எம்., மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு நேற்று அதிகாலை அவர் உயிரிழந்தார். கைகளில் காயமடைந்த தயாளனுக்கு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவ மனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. விபத்து குறித்து கூடுவாஞ்சேரியில் உள்ள தாம்பரம் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.