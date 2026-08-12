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இருளில் ரயில் நிலைய சாலை ரயில் பயணியர் அச்சம்

இருளில் ரயில் நிலைய சாலை ரயில் பயணியர் அச்சம்

UPDATED : ஆக 10, 2026 03:21 AM

ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 PM

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UPDATED : ஆக 10, 2026 03:21 AM ADDED : ஆக 09, 2026 04:51 PM

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வண்டலுார், ஆக. 10--

வண்டலுார் ரயில் நிலைய சாலையில் மரககிளைகள் படர்ந்து மின் விளக்குகள் இன்றி இருளில் மூழ்கியதால், ரயில் பயணியர் அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர்.

தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு புறநகர் ரயில் மார்க்கத்தில், வண்டலூர் ரயில் நிலையம் முக்கிய சந்திப்பாக உள்ளது. அதிகாலை 4.30 மணி முதல் நள்ளிரவு 12.30 மணி வரை, புறநகர் ரயில் இயக்கப்படுகிறது.வண்டலுார், மண்ணிவாக்கம் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள மக்கள், தொழில், வேலை, பள்ளி, கல்லுாரி, மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் இதர தேவைக்கு இந்த ரயில் நிலையத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த ரயில் நிலையத்திற்கு செல்ல, வண்டலுார் -- வாலாஜாபாத் மேம்பாலத்தின் கீழ் பகுதியிலும், அண்ணா தெருவிலும் தலா ஒரு பாதை உள்ளது.

இந்த இரு பாதைகளிலும் உள்ள பெரிய மரங்களின் அடர்த்தியான கிளைகள், மின் கம்பங்களை மறைத்து நிற்பதால், மின் விளக்குகளின் வெளிச்சம் தரை நோக்கி பாய்வதில்லை. இதனால், மாலை 6:00 மணி முதல், இருள் படர்ந்த வழித்தடமாக இந்த பாதைகள் காட்சியளிக்கின்றன.

இதுகுறித்து ரயில் பயணியர் கூறியதாவது:

போதிய வெளிச்சம் இல்லாததால் பணி முடித்து மாலை நேரத்தில், ரயிலில் திரும்பும் பெண்கள், அச்சத்துடனேயே இந்த வழித்தடத்தைக் கடக்கின்றனர்.

இருளை பயன்படுத்தி, சமூக விரோதிகள் சிலர் மது அருந்துவதும் தொடர் கதையாகி வருகிறது.

எனவே, பயணியரின் அச்சத்தை போக்க, மின் கம்பங்களை மறைத்து நிற்கும் மர கிளைகளை அப்புறப்படுத்த, துறைசார்ந்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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