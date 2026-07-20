பைக் மோதி சிறுமி பலி உறவினர்கள் சாலை மறியல்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM
செங்கல்பட்டு, ஜூலை 21-–
செங்கல்பட்டு அடுத்த இருங்குன்றம்பள்ளி பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜெயக்குமார், 30. இவரது மகள் மகிழினி, 3, நேற்று முன்தினம் மாலை
வீட்டின் அருகில் சாலையோரம் விளையாடி கொண்டிருந்தார். அப்போது, அவ்வழியாக ‘பஜாஜ் பல்சர்’ பைக்கில் வந்த இருவர் மகிழினி மீது மோதி விட்டு தப்பிச் சென்றனர். இதில் பலத்த காயமடை ந்த சிறுமியை அங்கிருந்தோர் மீட்டு, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், சிறுமி நேற்று முன்தினம் இரவு உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்து வந்த செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசார், சிறுமியின் உடலை மீட்டு விசாரித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சிறுமியின் உறவினர்கள் 50க்கும் மேற்பட்டோர், செங்கல்பட்டு தாலுகா காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர். விபத்து ஏற்படுத்திய நபர்கள் கஞ்சா போதையில் வாகனத்தை ஓட்டி வந்ததாகவும், அவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். மேலும், சிறுமியின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என செங்கல்பட்டு -– மதுராந்தகம் சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அங்கு வந்த போலீசார், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் சமாதான பேச்சு நடத்தியதை அடுத்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.
இதையடுத்து, விபத்தை ஏற்படுத்திய மணப்பாக்கத்தை சேர்ந்த சரத், 25, ஜீவா, 20.இருவரை போலீசர் நேற்று கைது செய்தனர். விசாரணையில் ஜீவா பைக்கை ஓட்டிச் சென்ற போது விபத்து ஏற்பட்டது தெரியவந்தது.