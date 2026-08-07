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பாதுகாப்பற்ற குடிநீர் கிணற்றுக்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க கோரிக்கை

பாதுகாப்பற்ற குடிநீர் கிணற்றுக்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:41 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:41 PM

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மதுராந்தகம், ஜூலை 30-–

பெரும்பாக்கம் ஊராட்சியில் பாதுகாப்பற்ற முறையில் உள்ள குடிநீர் கிணற்றுக்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

அச்சிறுபாக்கம் ஒன்றியம், பெரும்பாக்கம் காலனியில், 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.

இப்பகுதி மக்களின் வசதிக்காக பெரும்பாக்கம் ஏரியின் உள்பகுதியில் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன், கிணறு அமைத்து குடிநீர் வினியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், குடிநீர் கிணற்றை சுற்றி அமைக்கப்பட்ட தடுப்புச்சுவர் இடிந்து கிணற்றுக்குள் விழுந்தது. இதனால், மழைக்காலங்களில் ஏரி தண்ணீரும், கிணற்று நீரும் கலந்து மக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. கிணற்று நீரில் கழிவுகள் கலந்ததால், அந்த கிணற்றை பயன்படுத்துவதை மக்கள் தவிர்த்தனர்.

இதையடுத்து பெரும்பாக்கம் ஏரிக்கரையில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன், புதிதாக குடிநீர் கிணறு அமைத்து அதற்கு சுற்றுச்சுவரும் அமைக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், கடந்த 2024ம் ஆண்டு பெய்த மழையின் போது, புதிய கிணற்றின் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து கிணற்றுக்குள் விழுந்து மூடியது.

ஆண்டுதோறும் பருவ மழை காலங்களில் ஏரி நிரம்பி, கிணற்றில் ஏரி நீரும் கலப்பதால் குடிநீர் அசுத்தமாகி மக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது.

இந்த குடிநீரை பயன்படுத்துவோருக்கு தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

எனவே, இதற்கு ஊராட்சி அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து அச்சிறுபாக்கம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் கூறியதாவது:

பெரும்பாக்கம் ஊராட்சியில் பருவமழையின் போது, இந்த பிரச்னை நீடித்து வருகிறது.

இதனால், ஏரி பகுதியில் உள்ள கிணற்றில், 7 அடி உயரத்திற்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க, நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது .

தற்போது, தனியாருக்கு சொந்தமான கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் கொண்டு சென்று, மக்களுக்கு வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது .

அரசு நிதி கிடைத்தவுடன் குடிநீர் கிணற்றுக்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்கும் பணி தொடங்கப்படும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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