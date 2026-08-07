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ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் அமைக்க கோரிக்கை

ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் அமைக்க கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:50 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:50 PM

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சித்தாமூர்: பெரியகயப்பாக்கம் கிராமத்தில் செயல்படும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் அமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சித்தாமூர் அருகே பெரியகயப்பாக்கம் கிராமத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் உள்ளது. இங்கு, புத்துார், களக்காடி, பூங்குணம், இந்தலுார் உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் சிகிச்சை பெற்று செல்கின்றனர்.

சுகாதார நிலையத்தை சுற்றி வயல்வெளி உள்ளதால், சில ஆண்டுகளுக்கு முன் இரும்பு வேலி அமைக்கப்பட்டது, நாளடைவில் கம்பிகள் துருப்பிடித்து சேதமடைந்தது. இதனால், ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.

மேலும், ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு அருகே உள்ள வயல்வெளியில் இருந்து நாய், மாடு மற்றும் விஷ ஜந்துக்கள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் உலா வருவதால், சிகிச்சைக்கு வருவோர் ஒருவித அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றன்.

எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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