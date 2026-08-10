மாவட்ட மீன்வள அலுவலகத்திற்கு இடம் ஒதுக்க வருவாய் துறை பரிசீலனை
மாவட்ட மீன்வள அலுவலகத்திற்கு இடம் ஒதுக்க வருவாய் துறை பரிசீலனை
ADDED : ஆக 09, 2026 04:21 PM
மாமல்லபுரம்: செங்கல்பட்டு மாவட்ட மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்திற்கு, மாமல்லபுரம் பூஞ்சேரியில் இடம் தேர்வு செய்து வருவாய் துறை பரிசீலித்து வருகிறது. செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், கானத்துார் ரெட்டிகுப்பம் முதல், இடைக்கழிநாடு ஆலம்பரைகுப்பம் வரை, 36 மீனவர் கிராமங்கள் உள்ளன.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், சென்னை நீலாங்கரை பகுதியில் இயங்கி வந்தது.
இதனால், அத்துறையின் சேவைகளை பெற, 50 கி.மீ., முதல், 90 கி.மீ., வரை சென்று மீனவர்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்த அலுவலகத்தை செங்கல்பட்டு மாவட்ட பகுதிக்கு மாற்ற கோரி, மீனவர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர்.
அதன்படி, மாமல்லபுரத்திற்கு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகம் மாற்றப்பட்டது.
தனியார் வாடகை கட்டடத்தில் இயங்கிவரும் நிலையில், அலுவலகத்திற்கு இடம் கேட்டு, வருவாய்த்துறையிடம் வலியுறுத்தப்பட்டது.
மேலும், மீனவர்கள் எளிதாக வந்து செல்வதற்கேற்ப, பூஞ்சேரி பகுதியில் இடம் தேர்வு செய்து வருவாய்துறை பரிசீலித்து வருவதாக மீன்வளத் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், இன்னும் இரு ஆண்டுகளில் புதிய அலுவலகம் செயல்பாட்டிற்கு வரும் என்றும் தெரிவித்தனர்.