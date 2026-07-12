வரும் 14ல் கட்டுரை, பேச்சு போட்டி பள்ளி மாணவர்களுக்கு அழைப்பு
வரும் 14ல் கட்டுரை, பேச்சு போட்டி பள்ளி மாணவர்களுக்கு அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:51 PM
செங்கல்பட்டு, ஜூலை 12–
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், பள்ளி மாணவர்களுக்கான கட்டுரை மற்றும் பேச்சு போட்டிகள், வரும் 14ம் தேதி நடக்க இருப்பதாக செ
கலெக்டர் வீரப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, கலெக்டர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
தமிழ்நாடு நாள் விழாவை முன்னிட்டு, செங்கல்பட்டு மாவட்ட தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சார்பில் 6ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு, கட்டுரை மற்றும் பேச்சு போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன.
செங்கல்பட்டு துாய கொலம்பா மேல் நிலைப்பள்ளியில் வரும் 14ம் தேதி நடக்கிறது. இந்த போட்டியில் பங்கேற்க விரும்பும் மாணவ, மாணவியர் தாங்கள் பள்ளியின் தலைமையாசிரியரிடம் பரிந்துரை கடிதம் பெற்றுவர வேண்டும்.
இந்த போட்டியில் வெற்றிபெறும் மாணவர்களுக்கு, பரிசு தொகை மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.