ஆதி திராவிடர் தொடக்க பள்ளியில் செங்கை கலெக்டர் வீரப்பன் ஆய்யு
ஆதி திராவிடர் தொடக்க பள்ளியில் செங்கை கலெக்டர் வீரப்பன் ஆய்யு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:52 PM
வண்டலூர், ஜூலை 29--–
வண்டலுார் தனியார் கல்லுாரியில் நேற்று நடந்த போதை பொருள் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில், செங்கல்பட்டு மாவட்ட கலெக்டர் வீரப்பன் பங்கேற்றார்.
வண்டலுார், கிரசண்ட் கல்லுாரி மாணவர் தேசிய படை மற்றும் செஞ்சிலுவை சங்கமும் இணைந்து போதை விழிப்புணர்வு நேற்று நடத்தின. இந்நிகழ்வில் செங்கல்பட்டு மாவட்ட கலெக்டர் வீரப்பன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, போதை பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து விளக்கினார்.
தவிர, போதை பொருட்களுக்கு அடிமையானவர்களை, அதிலிருந்து மீட்பது எப்படி என்ற ஆலோசனையும் வழங்கினார்.
முன்னதாக நேற்று காலை 10 மணி அளவில் ஊரப்பாக்கம் ஊராட்சிக்கு வருகை தந்த கலெக்டர் வீரப்பன், அங்குள்ள ஆதி திராவிடர் தொடக்க பள்ளியில், புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள கட்டடங்கள் மற்றும் சமையல் கூடத்தை ஆய்வு செய்தார்.
பின், ஜெகதீசன் நகரில் கட்டப்பட்டு வரும் மேம்பால பணிகளை நேரில் ஆய்வு செய்து, பணிகளை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.