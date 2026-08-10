மின் ஒயர்கள் தொடர் திருட்டு தண்டரை கிராம விவசாயிகள் பீதி
மின் ஒயர்கள் தொடர் திருட்டு தண்டரை கிராம விவசாயிகள் பீதி
ADDED : ஆக 09, 2026 06:31 PM
செய்யூர், ஆக. 10–
தண்டரை பகுதியில் இரவு நேரத்தில் வயல்வெளிகளில் உள்ள மின்மோட்டார்களில் பொருத்தப்பட்டு உள்ள மின்ஒயர்களை மர்ம நபர்கள் திருடிச் செல்வதாக விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
செய்யூர் அடுத்த தண்டரை கிராமத்தில் பாலாற்றங்கரை ஓரத்தில் 200க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் உள்ளன. விவசாய கிணறு மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகளில் இருந்த மின்மோட்டார்கள் வாயிலாக விளைநிலங்களுக்கு நீர்பாசனம் செய்யப்படுகின்றன.
இந்நிலையில் கடந்த சில வாரங்களாக வயல்வெளிகளில் உள்ள மின்மோட்டார்களில் பொருத்தப்பட்டு உள்ள மின்ஒயர்களை மர்ம நபர்கள் திருடிச் செல்வதாக விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். காவல் நிலையங்களில் பல முறை புகார் தெரிவித்தும் திருட்டு சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடக்கிறது. இதனால், விவசாய பணி பாதிக்கப்படுகிறது. மேலும், விவசாயிகள் சிலர் தங்கள் விளைநிலத்தில் இரவு நேர காவலில் இருக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி விவசாயிகள் கூறியதாவது:
கோடை வெயில் காரணமாக தண்ணீர் தட்டுபாடு ஏற்பட்டு விவசாயிகள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
விவசாய கிணறுகளில் உள்ள மின்ஒயர்களை மர்ம நபர்கள் இரவு நேரத்தில் திருடி செல்கின்றனர். 1 காயில் ஒயர் 1,000 ரூபாய் முதல் 2,000 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஒரு விவசாய கிணற்றுக்கு 6 முதல் 8 காயில் ஒயர் வரை தேவைப்படுகிறது.
தண்டரைப்பகுதியில் மர்ம நபர்கள் அடிக்கடி ஒயர் திருட்டில் ஈடுபடுகின்றனர். கடந்த சில நாட்களில் மட்டும் தாமோதரன், பெருமாள், சம்பத், கோதண்டராமன் உள்ளிட்ட பலரது மின்மோட்டர்களில் இருந்து மின் ஒயர்கள் திருடப்பட்டுள்ளது. எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் மின்ஒயர்கள் திருடும் நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.