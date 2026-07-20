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/உள்ளூர் செய்திகள்/செங்கல்பட்டு/ அதிர்ச்சி! செங்கை, புறநகரில் ஆறு மாதத்தில் 114 பேர் உயிரிழப்பு இன்ஸ்பெக்டர் இல்லாத டிராபிக் போலீஸ் நிலையங்கள் அரசு சிறப்புக்கவனம் செலுத்தாவிட்டால் சிக்கல்தான்!

அதிர்ச்சி! செங்கை, புறநகரில் ஆறு மாதத்தில் 114 பேர் உயிரிழப்பு இன்ஸ்பெக்டர் இல்லாத டிராபிக் போலீஸ் நிலையங்கள் அரசு சிறப்புக்கவனம் செலுத்தாவிட்டால் சிக்கல்தான்!

அதிர்ச்சி! செங்கை, புறநகரில் ஆறு மாதத்தில் 114 பேர் உயிரிழப்பு இன்ஸ்பெக்டர் இல்லாத டிராபிக் போலீஸ் நிலையங்கள் அரசு சிறப்புக்கவனம் செலுத்தாவிட்டால் சிக்கல்தான்!

ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:02 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:02 PM

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மறைமலை நகர், ஜூலை 21–

செங்கல்பட்டு புறநகர் பகுதிகளில், ஆறு மாதங்களில் நிகழ்ந்துள்ள 930 விபத்துக்களில், 114 பேர் உயிரிழந்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பீர்க்கங்கரணை, கிளாம்பாக்கம், கூடுவாஞ்சேரி ஆகிய மூன்று போக்குவரத்து காவல் நிலையங்களுக்கு, தனித்தனி இன்ஸ்பெக்டர்கள் நியமிக்கப்படாததால், ஒரே இன்ஸ்பெக்டர் சுழற்சி முறையில், ஐந்து ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருவதால், விபத்து தடுப்பபில் கவனம் செலுத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் சிறப்புக்கவனம் செலுத்த வேண்டுமென வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், சிங்க பெருமாள் கோவில், மறைமலை நகர், கூடுவாஞ்சேரி, கிளாம்பாக்கம், ஓட்டேரி, பீர்க்கங்கரணை போக்குவரத்து காவல் நிலையங்கள்; காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் சோமங்கலம், மணி மங்கலம், படப்பை ஆகிய மூன்று காவல் நிலையங்கள் என, மொத்தம் ஒன்பது காவல் நிலையங்கள், தாம்பரம் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டு வருகின்றன.

வண்டலுார், கிளாம்பாக்கம், ஊரப்பாக்கம், காட்டாங்கொளத்துார், சிங்கபெருமாள் கோவில் உள்ளிட்ட பகுதிகள் நாளுக்கு நாள் வளர்ச்சியடைந்து வருகின்றன.

வண்டலுார் - – மகேந்திரா வேர்ல்டு சிட்டி வரை மூன்று பல்கலைகள், கிளாம்பாக்கம் புறநகர் பேருந்து நிலையம், மென்பொருள் நிறுவனங்கள் மற்றும் 500க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் அமைந்துள்ளன.

ஜி.எஸ்.டி., சாலை – வண்டலுார் இரணியம்மன் முதல் மகேந்திரா வேர்ல்டு சிட்டி வரை 22 கி.மீ., துாரம் 20 சாலை சந்திப்புகள் உள்ளன. காஞ்சிபுரம் – திருவள்ளூர் மாவட்டங்களை இணைக்கும் வண்டலுார் வெளிவட்ட சாலையும் உள்ளது.

குறிப்பாக வாகன போக்குவரத்து நிறைந்த கேளம்பாக்கம் சாலை, மகேந்திரா வேர்ல்ட் சிட்டி சந்திப்பு, பாரேரி, காட்டாங்கொளத்துார், பொத்தேரி – சீனிவாசபுரம் சாலை சந்திப்புகளில் அடிக்கடி விபத்துக்கள் நடக்கிறது. இதனால், உயிரிழப்பு சம்பவங்கள் தொடர்கின்றன.

அந்த வகையில், இந்தாண்டு ஜனவரி முதல் ஜூன் மாதம் வரை, தாம்பரம் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் 930க்கும் மேற்பட்ட விபத்துக்கள் நடந்துள்ளன. இதில் 114 பேர் உயிரிழந்து, 1000க்கும் மேற்பட்டோர் காயம் அடைந்துள்ளனர். இது வாகன ஓட்டிகளிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து, வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:

ஜி.எஸ்.டி., சாலை அகலப்படுத்தப்பட்ட நான்கு ஆண்டுகளில் சாலையை கடக்கும் முதியோர், பெண்கள் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழப்புகள் அதிகரிக்கின்றன. போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் எதிர் திசையில் வாகனங்கள் செல்வது, நெடுஞ்சாலை ஆக்கிரமிப்பு உள்ளிட்டவை விபத்திற்கு முக்கிய காரணங்களாக உள்ளன.

பீர்க்கங்கரணை, கிளாம்பாக்கம், கூடுவாஞ்சேரி, மறைமலை நகர் உள்ளிட்ட நான்கு போக்குவரத்து காவல் நிலையங்கள் உள்ளன. இந்த நான்கு காவல் நிலையங்களுக்கும் பல ஆண்டுகளாக ஒரே ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் மட்டுமே பணியில் உள்ளார். இதனால், போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கவும், விபத்துக்களை தடுக்கவும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படுவது இல்லை.

அனைத்து காவல் நிலையங்களுக்கு தனித்தனியாக இன்ஸ்பெக்டர்கள் நியமித்து, விபத்துக்களை குறைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

பேட்டி ஜி.எஸ்.டி., சாலை விரிவாக்கம் செய்த பின், பழைய போக்குவரத்து சிக்னல்கள் அகற்றப்பட்டு, 15 லட்சம் ரூபாயில் புதிய சிக்னல்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கு, வாகன தணிக்கையில் ஈடுபடும் போக்குவரத்து போலீசார் சிக்னல்களை அணை த்து வாகன ஓட்டிகளிடம் வசூல் வேட்டை நடத்துகின்றனர். வாகனங்களை மடக்க மகேந்திரா சிட்டி, மெல்ரோசாபுரம், தைலாவரம், நெல்லிக்குப்பம் சாலை சந்திப்பு பகுதிகளில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பணியில் உள்ளனர். போக்குவரத்து போலீசாரின் கவனக்குறைவால் விபத்துகள் நடக்கின்றன. இரவு அபராதம் விதிக்க காண்பிக்கும் ஆர்வத்தை, விபத்துக்களை தடுப்பதில் செலுத்த வேண்டும். – ஆர்.சுகுமாரன், சமூக ஆர்வலர், சிங்க பெருமாள் கோவில்.


1,000 பேர் படுகாயம் தாம்பரம் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், 2025ம் ஆண்டில், 765 விபத்துகளில், 205 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்; 1,100 பேர் வரை காயம் அடைந்துள்ளனர். இந்த ஆண்டு முதல் ஆறு மாதங்களில், 930 விபத்துகளில், 114 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்; 1,000த்துக்கும் மேற்பட்டோர் காயம் அடைந்துள்ளனர்.



போக்குவரத்து காவல் நிலையம் அமையுமா? கடந்தாண்டு, சிங்கபெருமாள் கோவில் காவல் நிலையம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு, மறைமலை நகர் காவல் நிலையம் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டது. சட்டம் –- ஒழுங்கு காவல் நிலையம் மட்டுமே பிரிக்கப்பட்ட நிலையில், போக்குவரத்து காவல் நிலையம் இதுவரை பிரிக்கப்படவில்லை. சிங்கபெருமாள் கோவிலுக்கு போக்குவரத்து காவல் நிலையம் தனியாக அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.



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