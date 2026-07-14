‘பிரேயர்’ கோப்பை மகளிர் ‘டி20’ பைனலில் சில்வர் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அணி

‘பிரேயர்’ கோப்பை மகளிர் ‘டி20’ பைனலில் சில்வர் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அணி
‘பிரேயர்’ கோப்பை மகளிர் ‘டி20’ பைனலில் சில்வர் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அணி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:54 PM
சென்னை: ‘பிரேயர்’ கோப்பை மகளிர் ‘டி20’ கிரிக்கெட் போட்டியில், ‘ஸ்ட்ரைகர்ஸ்’ அணி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற்றுள்ளது.
தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில், மாநில அளவில் மகளிருக்கான டி.என்.சி.ஏ., ‘பிரையர்’ கோப்பை ‘டி20’ கிரிக்கெட் போட்டி, சென்னையின் பல்வேறு மைதானங்களில் நடக்கிறது.
செங்குன்றத்தில் உள்ள கோஜன் மைதானத்தில் நேற்று நடந்த அரையிறுதிப் போட்டியில், சில்வர் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அணி, ஆரஞ்சு டிராகன்ஸ் அணியை எதிர்த்து போட்டியிட்டது.
இதில், டாஸ் வென்ற ஆரஞ்சு டிராகன்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில், 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 113 ரன்கள் எடுத்தது.
அடுத்து களமிறங்கிய சில்வர் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அணி, 19 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 116 ரன்கள் அடித்து, 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதிபெற்றுள்ளது.