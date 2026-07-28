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கோகுலம் பொது பள்ளியில் மாநில அளவிலான கபடி போட்டி

கோகுலம் பொது பள்ளியில் மாநில அளவிலான கபடி போட்டி

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:21 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:21 PM

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செங்கல்பட்டு, ஜூலை 29–

நென்மேலி கோகுலம் பொது பள்ளியில், மாநில அளவில் மகளிருக்கான கபடி போட்டி நேற்று நடந்தது.

செங்கல்பட்டு, நென்மேலி கோகுலம் பொது பள்ளி வளாகத்தில், சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளிக்களுக்கு இடையே மாநில அளவிலான மகளிருக்கான கபடி போட்டி இம்மாதம் 24ம் தேதி தொடங்கியது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற வீராங்கணை சுகந்தி ஜெயசீலன், மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியத்தின் பார்வையாளர் ஜெயசீலன் ஆகியோர் கபடி போட்டியை தொடங்கி வைத்தனர். இரு நாட்கள் நடந்த இப்போட்டி 26ம் தேதியுடன் நிறைவடை ந்தது.

இப்போட்டியில், 53 சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 79 மாணவியர் அணியினர் பங்கேற்று, விளையாடினர். இதில், 14 வயதிற்குட்பட்ட பிரிவில், துாத்துக்குடி அமிர்வித்யாலயம் பள்ளி முதலிடமும், கோவை அக்ஷரம் இன்டர் நேஷனல் பள்ளி இரண்டாம் இடமும் பெற்றனர்.

17 வயதிற்குட்பட்ட பிரிவில் திருநெல்வேலி வேல்ஸ் வித்யாலயா பள்ளி முதலிடமும், ஆவடி விஜயந்தா மேல் நிலைப்பள்ளி இரண்டாமிடமும், பெற்றஐ.

19 வயதிற்குட்பட்ட பிரிவில், சென்னை நெசப்பாக்கம் அமிர்த வித்யாலயா பள்ளி முதலிடமும், பருத்திப்பட்டு வேலம்மாள் வித்யாலயா பள்ளி இரணடாமிடமும் பெற்றது.

இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு, கோப்பைகள் மற்றும் பதக்கங்களை, ஜெயசீலன் வழங்கினார்.

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