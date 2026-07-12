தேசிய டென்னிஸ் போட்டி தமிழக மகளிர் ஜோடி வெற்றி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:22 PM
சென்னை: தமிழ்நாடு டென்னிஸ் சங்கம் சார்பில் 16 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான தேசிய ரேங்கிங் டென்னிஸ் போட்டி, திருச்சியில் நடந்து வருகிறது.
மாநிலங்களைச் சேர்ந்த வீரர் – வீராங்கனையர், ஒற்றையர் மற்றும் இரட்டையர் பிரிவில் போட்டியிட்டு வருகின்றனர்.
தகுதிச் சுற்றுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், இரட்டையர் பிரிவின் இறுதிப் போட்டிகள், நேற்று நடந்தன.
இதன் மகளிர் பிரிவில் தமிழகத்தின் கனிஷ்கா – பாவ்யஸ்ரீ ஜோடி, கர்நாடகாவின் பிரியல் சராப் – அவ்னி புனகந்தி ஜோடியை எதிர்த்தது.
விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தில் அபாரமாக விளையாடிய தமிழக ஜோடி 6- -– 0, 6 – -1 என்ற நேர் செட்களில் எதிரணியை வீழ்த்தி, சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.
ஆடவர் பிரிவில் சிறப்பாக விளையாடிய கர்நாடகாவின் அர்ஜூன் மணிகண்டன் – பார்த்திவ் நல்லகுண்ட்லா ஜோடி, 7- – 6, 5- – 7, 10 – -3 என்ற செட் கணக்கில், கர்நாடகாவின் ருன்மான் மகேஷ் – ஆதித்யா கவுரவ் காமத் ஜோடியை வீழ்த்தி, சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.