கோவில் பாதை முடக்கம் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

ADDED : ஆக 07, 2026 08:22 PM
திருக்கழுக்குன்றம்: பள்ள ஈகையில் உள்ள செல்லியம்மன் கோவிலுக்கு பாதை ஏற்படுத்த கோரி, திருக்கழுக்குன்றம் சாலையில் பொதுமக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. திருக்கழுக்குன்றம் அடுத்த, முள்ளிகொளத்துார் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பள்ள ஈகை பகுதியில் செல்லியம்மன் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலுக்கு செல்லும் பாதை, தனியாருக்கு சொந்தமானதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலத்தின் உரிமையாளர், இவ்வழியாக கோவிலுக்கு செல்ல அனுமதித்ததால், பக்தர்கள் நீண்டகாலமாக இதை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த நிலம் வேறொருவருக்கு விற்கப்பட்டு ஆறு மாதங்களாகின்றன. இந்நிலையில், கோவில் பாதை தன் பட்டா நிலத்தில் இருப்பதாகக் கூறி, அந்த நபர் பக்தர்களுக்கு வழிவிட மறுத்துள்ளார்.
பாதையை தொடர்ந்து பயன்படுத்த அனுமதிக்க வலியுறுத்தி, அதிகாரிகளிடம் தொடர்ந்து முறையிட்டும், சிக்கல் நீடித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், கோவில் பாதைக்கு தீர்வு காண வலியுறுத்தி, அப்பகுதி மக்கள் நேற்று காலை 11:00, திருக்கழுக்குன்றம் சாலையில் மறியல் போரட்டம் நடத்தினர்.
திருக்கழுக்குன்றம் போலீசார், இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர். இதனால், மாமல்லபுரம், கல்பாக்கம், செங்கல்பட்டு தடங்களில் வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல், அரைமணி நேரத்திற்கும் மேல் போக்குவரத்து முடங்கியது.