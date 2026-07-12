வேதகிரீஸ்வரர் கோவில் விழாக்கால செலவு ரூ.70 லட்சம் வழங்க பேரூராட்சி வலியுறுத்தல்
வேதகிரீஸ்வரர் கோவில் விழாக்கால செலவு ரூ.70 லட்சம் வழங்க பேரூராட்சி வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:01 PM
திருக்கழுக்குன்றம்: திருக்கழுக்குன்றம் வேதகிரீஸ்வரர் கோவிலில் உத்சவ காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட குடிநீர் வசதி உள்ளிட்ட பணிகளுக்காக செலவிடப்பட்ட, 70 லட்சம் ரூபாயை வழங்குமாறு கோவில் நிர்வாகத்திடம் பேரூராட்சி நிர்வாகம் வலியுறுத்தியுள்ளது. திருக்கழுக்குன்றத்தில் பிரசித்தி பெற்ற வேதகிரீஸ்வரர் கோவில் உள்ளது. ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில், உள்ள இக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை பெருவிழா, ஆடிப்பூர உத்சவ விழா மற்றும் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை லட்ச தீப விழா நடத்தப்படுவது வழக்கம்.
இத்தகைய உத்சவ காலத்தில், சுற்றுப்புற பகுதிகளில் இருந்து வரும் பக்தர்களின் வசதிக்காக குடிநீர் மற்றும் கழிப்பறை வசதிகளை, பேரூராட்சி நிர்வாகம் ஏற்படுத்துகிறது. இதற்கு செலவிடப்படும் தொகையில், 50 சதவீதம் பங்களிப்பாக கோவில் நிர்வாகம் பேரூராட்சிக்கு வழங்க வேண்டும் என அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதன் அடிப்படையில், கடந்த 42 ஆண்டுகளில் கோவில் நிர்வாகம் செலுத்த வேண்டிய 70.94 லட்சம் ரூபாய் நிலுவையில் உள்ளது.
இதுதொடர்பாக திருக்கழுக்குன்றம் பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், கடந்த ஜூன் மாதம் அறநிலையத்துறை ஆணையர் மற்றும் செங்கல்பட்டு கலெக்டருக்கும் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.
இந்த பங்களிப்புத் தொகையை செலுத்துவது குறித்து, உயரதிகாரிகளிடம் தெரிவித்து முடிவெடுக்கப்படும் என, கோவில் நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.