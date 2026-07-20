கூர்நோக்கு இல்லத்தில் தப்பிய மூவர் கைது

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM
செங்கல்பட்டு, ஜூலை 21-–
ஆத்துார் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் தப்பிச் சென்ற 12 சிறார்களில் 8 பேரை போலீசார் கைது செய்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
செங்கல்பட்டு அடுத்த ஆத்துார் பழத்தோட்டம் பகுதியில் காஞ்சிபுரம் -– செங்கல்பட்டு நெடுஞ்சாலையோரம் அரசினர் பாதுகாப்பு பயிற்சி நிலையம் உள்ளது. இங்கு குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட 18 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறார்களுக்கு பேக்கரி தொழில் பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், இம்மாதம் 12ம் தேதி இரவு காவலாளியை தாக்கி 12 சிறார்கள் தப்பிச் சென்றனர்.
அப்போது சாலையில் சென்ற வாகன ஓட்டிகளை தாக்கி மூன்று பைக்குகள், மொபைல்போன் உள்ளிட்டவற்றை பறித்துச் சென்றனர். இதையடுத்து செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசார் வழக்கு பதிந்து சிறார்களை பிடிக்க தனிப்படை அமைத்து தேடி வந்தனர்.
அதன்படி, சென்னை கே.கே.நகர் பகுதியில் பதுங்கிய ஒருவரை 14ம் தேதியும், கோவையில் பதுங்கி இருந்த 6 பேரை 15ம் தேதியும், 16ம் தேதி இருவரை என 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டு கூர்நோக்கு இல்லத்தில் அடைக்கப்பட்டனர்.
இந்நிலையில் தலைமறைவாக இருந்த ஒருவரை திருவண்ணாமலையிலும், இருவரை திருப்பத்துார் மாவட்டத்திலும் நேற்று முன்தினம் இரவு போலீசார் கைது செய்து அழைத்து வந்தனர். மீதமுள்ள ஒருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.